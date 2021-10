Marseille La caverne Jazz Bouches-du-Rhône, Marseille Jazz et Prohibition La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La caverne Jazz, le vendredi 29 octobre à 20:30

Répertoire ragtime, charleston, black bottom, swing, emprunt aux premiers “musicals” de Broadway et au music-hall, un jazz de cabarets plus ou moins louches, à la fois interdits et très prisés ! Revivons les heures glorieuses du Cotton Club de New York ! Venez en borsalino, en bretelles, en derbies bicolores, en costume à rayures ! Jazz et prohition c’est surtout un line up de grands talents avec Adrien Coulomb (contrebasse), Loïc Fauche (piano), Martial Reverdy (clarinette), Philippe Rousselet (batterie) et Sophie Teissier (chant) ! RESERVATIONS AU 0754230543 ♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-29T20:30:00 2021-10-29T23:59:00

