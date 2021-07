« Jazz et Claquettes » Théâtre antique, 14 août 2021-14 août 2021, Arles.

« Jazz et Claquettes »

Théâtre antique, le samedi 14 août à 19:30

Claquettiste confirmé et passionné, Fabien Ruiz possède indéniablement la musique au bout des pieds et chauffe les planches avec une énergie aussi inépuisable qu’inspirée! Fan de Fred Astaire, ce « tap-dancer », au jeu éblouissant et fort, a les semelles qui chantent et lorsqu’il fait crépiter la scène, on retrouve toute la nervosité, l’élégance et le chic de la rythmique jazz. Se déplaçant sur scène avec une fluidité et une précision déconcertantes, l’artiste joue des claquettes comme d’un instrument. Quelle que soit la cadence, tout est prétexte à l’improvisation et au mouvement. Jonglant avec ses deux partenaires de danse non sans humour et complicité, il nous offre un cocktail de rythmes et de virtuosité servi par quatre talentueux musiciens. Au programme: Duke Ellington, Georges Gershwin, Cole Porter, Antonio Carlos Jobim…, pour une soirée swing et bossa-nova. La magie de la percussion des pieds sur les plus belles mélodies du jazz. Un show unique et inédit ! Fabien Ruiz est aussi comédien, programmateur de jazz, conférencier sur le cinéma (INA, CNC, FEMIS, Cinémathèque Française, Sorbonne, Philharmonie de Paris, etc) et réalisateur diplômé de l’ESRA. Fabien Ruiz (claquettes), Éric Scialo (claquettes), Mathilde Ferry (claquettes), Olivier Caillard (piano), Pierre Leydier (saxophone), Michel Altier (contrebasse), Michel Santanastasio (batterie)

entrée libre

La Ville d’Arles programme le festival « Les Rues en Musique » qui se déroule du 4 au 14 août au théâtre antique avec à l’affiche : Classique, jazz et festif

Théâtre antique 8 rue du Cloître 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T19:30:00 2021-08-14T21:00:00