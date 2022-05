Jazz Ensemble de Tulle – Souillac en Jazz Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac Lot Le Jazz Ensemble de Tulle est le Big Band du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tulle depuis 1997. Sous la direction de Thierry Chèze, professeur de jazz au CRD, une vingtaine de musiciens composent l’orchestre.Le JET se produit régulièrement en Limousin, comme dans les départements limitrophes et bien au-delà : Corse, Allemagne, Angleterre, Espagne, République Tchèque, Portugal, Italie… Au cours de ces dernières années, collaboration avec Andy Emler, première avant partie de Joshua Redman, concours national de Big Band CMF, enregistrement de CD … Le répertoire éclectique est représentatif de la musique de jazz en grand ensemble. Les grands classiques côtoient des compositions latino, funk et des créations récentes. souillac en jazz

