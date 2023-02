JAZZ EN PIC ST LOUP – MOONLIGHT BENJAMIN QUINTET, 8 juin 2023, Assas Assas.

JAZZ EN PIC ST LOUP – MOONLIGHT BENJAMIN QUINTET

Assas Herault

2023-06-08 – 2023-06-08

Assas

Herault

Assas

Jeudi 08 Juin 2023 – 21h

Salle des Crouzets, Assas

Festival Jazz en Pic St Loup

MOONLIGHT BENJAMIN QUINTET (Haïti, France)

Moonlight Benjamin : chant ; Matthis Pascaud : guitare, lap steel et claviers ; Matthieu Vial-Coet : guitare ; Quentin Rochas : basse ; Bertrand Noël : batterie

Guitares guns & Fièvres des Caraïbes ! La punky voodoo queen Haitienne Moonlight Benjamin est de retour avec un nouvel album « Simido », près de 2 ans après la sortie remarquée du précédent opus Siltane, et après une tournée mondiale de 75 dates !

Décrite comme la « Patti Smith Haïtienne » par le journal anglais The Guardian, et playlistée par Iggy Pop himself sur la BBC, la chanteuse et prêtresse vaudou poursuit son exploration d’un blues rock caribéen unique et nous propose 10 nouveaux titres puissants dans lesquels sa voix incroyable se confronte aux guitares fiévreuses et saturées…

La puissante et inédite fusion entre les mélodies et rythmes vaudou de la Caraïbe, et le blues rock US des 70’s ; le choc entre la voix puissante et révoltée de Moonlight et la tension des guitares saturées … la transe vaudou sous une forme inédite et détonante !

Jeudi 08 Juin 2023 – 21h

Salle des Crouzets, Assas

Festival Jazz en Pic St Loup

MOONLIGHT BENJAMIN QUINTET (Haïti, France)

Assas

dernière mise à jour : 2023-02-13 par