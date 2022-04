JAZZ EN PIC SAINT-LOUP – YOUN SUN NAH QUARTET + TRIO ZEPHYR Le Triadou, 11 juin 2022, Le Triadou.

JAZZ EN PIC SAINT-LOUP – YOUN SUN NAH QUARTET + TRIO ZEPHYR Le Triadou

2022-06-11 – 2022-06-11

Le Triadou 34270 Le Triadou

Organisé par l’Assos Qui Pic et Jazz à Junas, le festival Jazz en Pic Saint-Loup revient pour une 21e édition !

Ne manquez pas ce rendez-vous jazz entre convivialité et concerts (scène ouverte aux musiciens régionaux et internationaux) au pied du Pic Saint-Loup…

TRIO ZEPHYR “Lucia” (Région Occitanie)

Marion Diaques : alto, voix mezzo soprano, Delphine Chomel : violon, voix alto ; Claire Menguy : violoncelle, voix soprano.

« L’obscurité ne chasse pas l’obscurité, seule la lumière peut le faire » Martin Luther kingUn après-midi d’Avril 2000, les 3 musiciennes du Trio Zéphyr composaient leur premier chant sur une plage méditerranéenne. Elles l’appelaient « Lucia » en hommage à la magnifique lumière qui baignait cette belle fin d’après-midi…2020 : un millier de concerts et 5 albums plus tard cette lumière est, en quelque sortes, toujours présente « …c’est l’essence de notre création, le cœur de notre histoire et de notre amitié… » .

Lucia nous conte un récit primordial, originel, d’une joute infinie et subtile entre l’ombre et la lumière.

YOUN SUN NAH QUARTET « Waking World » (Corée, Etats-Unis)

Youn Sun Nah : voix ; Brad Christopher Jones : contrebasse et basse ; Thomas Naïm : guitares ; Tony Paeleman : piano et claviers

Tout juste 20 ans après la sortie de Light for the people, l’album qui l’a présentée au public français, la chanteuse coréenne Youn Sun Nah publie son nouvel opus, le premier dont elle a écrit l’ensemble des paroles et de la musique. Un répertoire inédit donc, qu’elle revisitera sur scène avec un groupe qui l’est tout autant, avec une formation voix-basses-guitares-claviers… Chacun jouera de son instrument dans sa version acoustique et de son pendant électrique, laissant présager que les changements de climats propres aux spectacles de Youn Sun Nah seront plus que jamais au rendez-vous !

Quel final pour cette 21ème édition !

Organisé par l’Assos Qui Pic et Jazz à Junas, le festival Jazz en Pic Saint-Loup revient pour une 21e édition !

Ne manquez pas ce rendez-vous jazz entre convivialité et concerts (scène ouverte aux musiciens régionaux et internationaux) au pied du Pic Saint-Loup…

Organisé par l’Assos Qui Pic et Jazz à Junas, le festival Jazz en Pic Saint-Loup revient pour une 21e édition !

Ne manquez pas ce rendez-vous jazz entre convivialité et concerts (scène ouverte aux musiciens régionaux et internationaux) au pied du Pic Saint-Loup…

TRIO ZEPHYR “Lucia” (Région Occitanie)

Marion Diaques : alto, voix mezzo soprano, Delphine Chomel : violon, voix alto ; Claire Menguy : violoncelle, voix soprano.

« L’obscurité ne chasse pas l’obscurité, seule la lumière peut le faire » Martin Luther kingUn après-midi d’Avril 2000, les 3 musiciennes du Trio Zéphyr composaient leur premier chant sur une plage méditerranéenne. Elles l’appelaient « Lucia » en hommage à la magnifique lumière qui baignait cette belle fin d’après-midi…2020 : un millier de concerts et 5 albums plus tard cette lumière est, en quelque sortes, toujours présente « …c’est l’essence de notre création, le cœur de notre histoire et de notre amitié… » .

Lucia nous conte un récit primordial, originel, d’une joute infinie et subtile entre l’ombre et la lumière.

YOUN SUN NAH QUARTET « Waking World » (Corée, Etats-Unis)

Youn Sun Nah : voix ; Brad Christopher Jones : contrebasse et basse ; Thomas Naïm : guitares ; Tony Paeleman : piano et claviers

Tout juste 20 ans après la sortie de Light for the people, l’album qui l’a présentée au public français, la chanteuse coréenne Youn Sun Nah publie son nouvel opus, le premier dont elle a écrit l’ensemble des paroles et de la musique. Un répertoire inédit donc, qu’elle revisitera sur scène avec un groupe qui l’est tout autant, avec une formation voix-basses-guitares-claviers… Chacun jouera de son instrument dans sa version acoustique et de son pendant électrique, laissant présager que les changements de climats propres aux spectacles de Youn Sun Nah seront plus que jamais au rendez-vous !

Quel final pour cette 21ème édition !

ARTWORK SUNRA

Le Triadou

dernière mise à jour : 2022-03-29 par