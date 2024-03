JAZZ EN PIC SAINT-LOUP SOPHIE ALOUR + LAURENT BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE Le Triadou, vendredi 7 juin 2024.

JAZZ EN PIC SAINT-LOUP SOPHIE ALOUR + LAURENT BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE Le Triadou Hérault

Une nouvelle fois avec des étoiles dans les yeux, Jazz à Junas et l’Assosquipic s’associent pour proposer un des premiers festivals de l’été sous le regard bienveillant et inspirant du Grand Pic Saint-Loup.

Une nouvelle fois avec des étoiles dans les yeux, Jazz à Junas et l’Assosquipic s’associent pour proposer un des premiers festivals de l’été sous le regard bienveillant et inspirant du Grand Pic Saint-Loup.

—

SOPHIE ALOUR “Le Temps Virtuose”

Sophie Alour saxophone, Pierre Perchaud guitare, Guillaume Latil violoncelle, Anne Paceo batterie

La saxophoniste de renom Sophie Alour offre une performance inoubliable en concert avec son mélange unique de jazz contemporain et d’improvisation à couper le souffle. Son talent sans pareil s’exprime par des solos parfaitement maîtrisés et le dialogue fluide qu’elle entretient avec son groupe de musiciens exceptionnels. Chaque concert de Sophie Alour captive l’audience avec sa créativité et sa technicité, et s’impose comme un incontournable pour tout amateur de jazz soucieux de découvrir une artiste authentique et inspirée.

Du hard rock au baroque, en passant par la pop ou des accents maliens, elle détourne et mêle en alchimiste, avec poésie et humour, les codes de toutes ces musiques. Entre la guitare acoustique de Pierre Perchaud et le son de violoncelle de Guillaume Latil, qui offre la possibilité d’un chant à deux voix avec le saxophone ténor dont il partage la tessiture, Sophie Alour s’empare avec gourmandise de la contrainte imposée par cette formation, à laquelle s’ajoute l’époustouflante Anne Paceo, et en fait un outil d’écriture.

—

LAURENT BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE “Eden Beach Club”

Laurent Bardainne saxophone, Philippe Gleize batterie, Arnaud Moulin claviers, Fabe Beaurel Bambi percussions, Sylvain Daniel contrebasse et basse, Laetitia N’diaye chant/claviers

Difficile de savoir combien de temps dure le voyage. Des heures, des jours, peut-être plus. Une chose est sûre, ici en est le terminus. L’escale finale où tout le monde s’échoue un jour ou l’autre. Comme une éternité à parcourir des immensités d’eau salée et puis, soudain, ce signe de vie au loin. La flore abondante habille un arrière-plan duquel se détache dans un contraste saisissant une étendue blanche.

Le panneau EDEN BEACH CLUB qui barre le fronton de la petite construction de rondins et de planches installée là le confirme, ce lieu uniquement rendu accessible par la mer est bien un paradis.

Géographique ou musicale, plus aucune carte ne permet de localiser le lieu. La seule disponible est celle qui détaille les titres de cette playlist infinie et rêvée, proposée par Laurent Bardainne et Tigre d’Eau Douce.

—

Nous poursuivons également le travail de fond avec les enfants des écoles des Matelles, de Saint Jean de Cuculles et du Triadou et ceux de la médiathèque de Saint Mathieu de Tréviers pour leur faire partager et découvrir cette musique jazz que nous défendons et que nous ne cessons d’affirmer comme une musique de rencontres et d’audaces.

Venez vivre ces beaux moments avec nous.

À bientôt sur cette 23ème édition de Jazz au Pic Saint Loup ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 21:00:00

fin : 2024-06-07

Le Triadou 34270 Hérault Occitanie jazzajunas@orange.fr

L’événement JAZZ EN PIC SAINT-LOUP SOPHIE ALOUR + LAURENT BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE Le Triadou a été mis à jour le 2024-02-28 par OT DU GRAND PIC ST LOUP