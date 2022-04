JAZZ EN PIC SAINT-LOUP – DORIANTES ET RENAUD GARCIA FONS Assas, 9 juin 2022, Assas.

JAZZ EN PIC SAINT-LOUP – DORIANTES ET RENAUD GARCIA FONS Assas

2022-06-09 – 2022-06-09

Assas Hérault Assas

20 EUR Organisé par l’Assos Qui Pic et Jazz à Junas, le festival Jazz en Pic Saint-Loup revient pour une 21e édition !

Ne manquez pas ce rendez-vous jazz entre convivialité et concerts (scène ouverte aux musiciens régionaux et internationaux) au pied du Pic Saint-Loup…

Une soirée supplémentaire au cœur de ce 21ème festival issue d’une nouvelle collaboration avec la ville d’Assas pour proposer un concert événement ce jeudi 9 juin avec la venue d’un duo de renommée mondiale. Depuis quelques années, Dorantes et Garcia-Fons se rencontrent et s’apprécient de projets en festivals. Ils ont en commun la discrétion dans la vie, la virtuosité, l’originalité et la flamme sur scène. C’est en duo qu’ils préparent leur premier album en commun, un album méditerranéen, flamenco et latin-jazz.

Grace à Dorantes le piano devient flamenco et le flamenco s’enrichit d’un son et d’un sang nouveau. Compositeur innovant, il conduit le flamenco vers de nouveaux horizons. Avec “Sin Muros” en 2012, Dorantes brise les murs et les préjugés, ouvre les portes et les frontières, élargit les cœurs et les sourires.

Renaud Garcia Fons est de ces musiciens qui font corps avec leur instrument. Il a très tôt l’idée d’ajouter une cinquième corde à son « arc » – qui n’en compte classiquement que quatre. Virtuose à la technique d’archet incomparable, son style unique, immédiatement reconnaissable, lui vaut un succès devenu mondial.

Il reste à ce jour le seul contrebassiste primé à la Biennale de Flamenco de Séville pour sa participation à un spectacle de Dorantes.

Organisé par l’Assos Qui Pic et Jazz à Junas, le festival Jazz en Pic Saint-Loup revient pour une 21e édition !

Ne manquez pas ce rendez-vous jazz entre convivialité et concerts (scène ouverte aux musiciens régionaux et internationaux) au pied du Pic Saint-Loup…

Organisé par l’Assos Qui Pic et Jazz à Junas, le festival Jazz en Pic Saint-Loup revient pour une 21e édition !

Ne manquez pas ce rendez-vous jazz entre convivialité et concerts (scène ouverte aux musiciens régionaux et internationaux) au pied du Pic Saint-Loup…

Une soirée supplémentaire au cœur de ce 21ème festival issue d’une nouvelle collaboration avec la ville d’Assas pour proposer un concert événement ce jeudi 9 juin avec la venue d’un duo de renommée mondiale. Depuis quelques années, Dorantes et Garcia-Fons se rencontrent et s’apprécient de projets en festivals. Ils ont en commun la discrétion dans la vie, la virtuosité, l’originalité et la flamme sur scène. C’est en duo qu’ils préparent leur premier album en commun, un album méditerranéen, flamenco et latin-jazz.

Grace à Dorantes le piano devient flamenco et le flamenco s’enrichit d’un son et d’un sang nouveau. Compositeur innovant, il conduit le flamenco vers de nouveaux horizons. Avec “Sin Muros” en 2012, Dorantes brise les murs et les préjugés, ouvre les portes et les frontières, élargit les cœurs et les sourires.

Renaud Garcia Fons est de ces musiciens qui font corps avec leur instrument. Il a très tôt l’idée d’ajouter une cinquième corde à son « arc » – qui n’en compte classiquement que quatre. Virtuose à la technique d’archet incomparable, son style unique, immédiatement reconnaissable, lui vaut un succès devenu mondial.

Il reste à ce jour le seul contrebassiste primé à la Biennale de Flamenco de Séville pour sa participation à un spectacle de Dorantes.

ARTWORK SUNRA

Assas

dernière mise à jour : 2022-03-28 par