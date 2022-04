JAZZ EN PIC SAINT-LOUP – AVISHAI COHEN TRIO + DEAD ROBOT TRIO Le Triadou, 10 juin 2022, Le Triadou.

JAZZ EN PIC SAINT-LOUP – AVISHAI COHEN TRIO + DEAD ROBOT TRIO Le Triadou

2022-06-10 – 2022-06-10

Le Triadou Hérault Le Triadou

Organisé par l’Assos Qui Pic et Jazz à Junas, le festival Jazz en Pic Saint-Loup revient pour une 21e édition !

Ne manquez pas ce rendez-vous jazz entre convivialité et concerts (scène ouverte aux musiciens régionaux et internationaux) au pied du Pic Saint-Loup…

DEAD ROBOT (Région Occitanie)

Alex Huelves Garrido : keys, Idris-félix Bahri : bass, Curtis Efoua Ela : drums & machines

Le trio franco-espagnol présente aujourd’hui des compositions originales oscillant entre improvisation, interaction et musique écrite, explorant à la fois le son acoustique de la formule emblématique qu’est le trio jazz (de Bill Evans à Keith Jarrett et Brad Mehldau et les plus actuels tels que Gérald Clayton, Shai Maestro, Robert Glasper…) ainsi que les possibilités des sonorités électriques et électroniques plus modernes (Flying Lotus, Hiatus Kaiyote, Anomalie …)

Ce nouveau répertoire est sélectionné pour les résidences du Réseau Occijazz 2022/2023 soutenues par la Région Occitanie, la DRAC et Occitanie en Scène.

AVISHAI COHEN TRIO (Israël, Etats-Unis)

Avishai Cohen : contrebasse; Elchin Shirinov : piano ; Roni Kaspi : batterie

Le contrebassiste Avishai Cohen a fait halte au festival Jazz en Pic St Loup en ce mois de juin, pour une soirée placée sous le signe du raffinement. Dans les années 2000, Avishai Cohen s’imposa en leader sur la scène internationale en format trio. En admirable dénicheur de jeunes talents, c’est un nouveau trio inédit qu’il propose cet été avec au piano Elchin Shirinov (avec qui il collabore depuis 2019) et, à la batterie, la jeune Roni Kaspi. Le concert s’articule autour de nouvelles compositions et d’autres issues de l’album Arvoles, sorti en 2019 et qui signe un retour aux sources où Avishai rend notamment hommage à ses origines (arvoles signifiant arbres en ladino, dialecte parlé par les Séfarades d’Espagne). Un son aérien et subtil jaillit de la contrebasse d’Avishai Cohen qui se fond avec les lignes du piano et de la batterie, écho d’un parfait équilibre entre les trois musiciens.

Une soirée exceptionnelle à ne pas rater !!

Le Triadou

