Jazz en Mars | Luca Filastro et Rhoda Scott Tarnos, 9 mars 2023, Tarnos Tarnos.

Jazz en Mars | Luca Filastro et Rhoda Scott

Place Albert Castets Salle Maurice Thorez Tarnos Landes Salle Maurice Thorez Place Albert Castets

2023-03-09 20:30:00 – 2023-03-09

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets

Tarnos

Landes

Tarnos

36 EUR Luca Filastro est un jeune pianiste italien talentueux et très doué. A l’écoute de sa musique, on entend tout de suite son amour sincère pour la grande tradition du piano jazz américain, du Stride Piano au Be-Bop. Sa musicalité exceptionnelle associée à son sens du spectacle spontané et contagieux, font de lui un musicien exceptionnel.

Rhoda Scott est considérée comme la plus grande organiste de jazz au monde. Née aux Etats-Unis, fille aînée d’un pasteur itinérant, Rhoda Scott grandit dans l’ambiance des petites églises noires de la côte-est. En 15 ans, ce sera la 4è fois qu’elle se produit à Tarnos. Sa venue est toujours un événement. Nous la retrouverons pour cette 17è édition en duo avec le batteur Lucien Dobat. Et en invité exceptionnel pour quelques morceaux avec l’immense trompettiste Terell Stafford.

RDV à 20h30.

Luca Filastro est un jeune pianiste italien talentueux et très doué. A l’écoute de sa musique, on entend tout de suite son amour sincère pour la grande tradition du piano jazz américain, du Stride Piano au Be-Bop. Sa musicalité exceptionnelle associée à son sens du spectacle spontané et contagieux, font de lui un musicien exceptionnel.

Rhoda Scott est considérée comme la plus grande organiste de jazz au monde. Née aux Etats-Unis, fille aînée d’un pasteur itinérant, Rhoda Scott grandit dans l’ambiance des petites églises noires de la côte-est. En 15 ans, ce sera la 4è fois qu’elle se produit à Tarnos. Sa venue est toujours un événement. Nous la retrouverons pour cette 17è édition en duo avec le batteur Lucien Dobat. Et en invité exceptionnel pour quelques morceaux avec l’immense trompettiste Terell Stafford.

RDV à 20h30.

+33 5 59 64 49 35

Ville Tarnos

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos

dernière mise à jour : 2023-01-19 par