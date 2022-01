Jazz en Mars | All stars feat Champian Fulton Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Jazz en Mars | All stars feat Champian Fulton Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos

2022-03-05

Tarnos Landes 36 48 EUR Soirée exceptionnelle pour conclure cette 17 ème édition du Festival Jazz en Mars, avec 9 musiciens d’exceptions qui se retrouveront sur scène pour une jam session unique, comme à la grande époque du JATP.

La chanteuse Champian Fulton complètera cette formation d’un soir.

Un concert en 2 parties a ne pas manquer !

Champian Fulton : Chant

Jérome Etcheberry : Trompette

Malo Mazurié : Trompette

Michel Pastre : Saxophone

Dave Blenckhorn : Guitare

Pablo Campos : Piano

Malte Arndal : Batterie

Viktor Nieberg : Contrebasse

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos

