« Jazz en marche, jazz en itinérance » dans le cadre du Festival Jazz à Luz Gavarnie-Gèdre, 14 juillet 2022, Gavarnie-Gèdre.

2022-07-14 16:30:00

8 8 EUR Originaire du portugal, Vasco à posé ses valises depuis de nombreuses années à Barcelone. Là il multiplie les collaborations et les expériences dans des musiques les plus diverses, allant du rock noïse jusqu’à la musique improvisée, en passant même par la rumba, mais la formule qui met le plus en évidence son talent et sa singularité est certainement le solo. Vasco est un batteur minimaliste. Il multiplie les trouvailles sonores. Chaque son est choisi avec précision et exploré jusqu’à l’extrême. Un vrai alchimiste de la batterie ! Concert soutenu par l’Office National de Diffusion Artistique.

Nous vous donnons rendez-vous à 16h30 à la patinoire municipale de Gèdre pour le concert de Vasco Trilla (batterie/percussions).

https://www.jazzaluz.com/

