Nous sommes ravis de profiter de la présence de Nuria sur notre territoire pour reformer le duo avec la tromboniste Christiane Bopp. Cette jeune tromboniste est bien repérée autant dans le monde du jazz contemporain français (projet avec Marc Ducret, Joëlle Léandre, Sylvain Kassap entre autres) que dans le monde de la musique improvisée. Elles se sont rencontrés au prestigieux festival Ad libitum en Pologne 2018. Il est important pour nous, en invitant la scène improvisée barcelonaise, de croiser avec des musicien(ne)s Français. Concert soutenu par l’Office National de Diffusion Artistique.

Nous vous donnons rendez-vous dès 12h30 au hameau d’Ayruès pour un pique-nique bucolique. Un fléchage vous guidera pour nous retrouver à partir de la centrale hydroélectrique EDF de Pragnères. Nous sommes accueillis à la Ferme des Petits Prés (Laure Stocker et Mathieu Bruguera, éleveurs et maraîchers en bio) et à l’Atelier Céramique (Roxane Lasserre). Sur place, nous vous proposerons des grillades de mouton du Pays Toy bio et son accompagnement. Vous avez aussi la possibilité d’amener votre propre pique-nique. À 14h30, nous vous proposons d’assister au concert de Nuria Andorrà (percussions) et Christiane Bopp (trombone).

