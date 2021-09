Marseille Mairie du 4/5 Bouches-du-Rhône, Marseille Jazz en mairie: Nicole Lise & Émile Melenchon Mairie du 4/5 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mairie du 4/5, le mardi 19 octobre à 18:00

Dernière date du cycle Jazz en mairie organisé en collaboration avec Le Cri du Port. Nous écouterons : Le duo composé de Nicole Lise au chant et Émile Melenchon à la guitare. Concert gratuit Pass sanitaire à présenter à l’accueil en mairie

Gratuit

♫JAZZ♫ Mairie du 4/5 13 Square Sidi Brahim, 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

