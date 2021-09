Gaillac Gaillac Gaillac, Tarn Jazz en fête – Festival Coco Jazz Gaillac Gaillac Catégories d’évènement: Gaillac

Jazz en fête – Festival Coco Jazz Gaillac, 18 septembre 2021, Gaillac. Jazz en fête – Festival Coco Jazz 2021-09-18 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-18 23:00:00 23:00:00 Hôtel Fos de Laborde 6 place Lacourtade

Deux concerts exceptionnels : Les roger brass et Michel Benita "Looking at Sounds".

+33 7 81 46 54 58

http://cocojazz.fr/

