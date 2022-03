Jazz en entrée : Trio Loukia Sainte-Adresse, 10 mars 2022, Sainte-Adresse.

Jazz en entrée : Trio Loukia Sainte-Adresse

2022-03-10 19:00:00 – 2022-03-10

Sainte-Adresse Seine-Maritime Sainte-Adresse

Organisé par la ville de Sainte-Adresse, le Jazz en entrée vous permet de profiter d’un concert de jazz par mois.

L’Espace Culturel Sarah Bernhardt accueille le Trio Loukia composé de :

– Philippe Carment peut jouer dans de nombreux styles de l’histoire du piano jazz qu’il connait du bout des doigts. Pianiste généreux et inventif au jeu éclatant et subtil, aux harmonies riches et puissamment swing !

– Paul Carment a incontestablement le feeling et un tempo sûr. D’une efficacité remarquable avec sa contrebasse, il apporte à la section rythmique la légèreté et l’assise indispensable !

– Mikaël Loukia a un jeu dynamique et bien dosé avec sa batterie, un jeu de balais subtil et de baguettes virtuose et efficace !

Le jeudi 10 mars 2022 à partir de 19h, à l’Espace Culturel Sarah Bernhardt.

Les billets seront en vente à la Mairie de Sainte-Adresse à partir du 26 février.

+33 2 35 54 05 07 https://www.ville-sainte-adresse.fr/page-agenda-jazzenentreetrioloukia-1103.html

Sainte-Adresse

