Jazz en Comminges 2023 PARC DES EXPOSITIONS, 17 mai 2023, Saint-GAUDENS. Jazz en Comminges 2023 PARC DES EXPOSITIONS. Un spectacle à la date du 2023-05-17 à 00:00 (2023-05-17 au ). Tarif : 129.0 à 154.0 euros. 20eme Edition du Festival Jazz en Comminges Gratuit pour les moins de 10 an(s) Attention pour les festivaliers qui viendraient accompagnés de leur(s) enfant(s) de moins de 10 ans. Il n'y a pas de délivrance de places gratuites sur notre réseau. Merci d'opérer l'ensemble de votre réservation auprès du festival directement. 17 mai FIONA MONBET QUINTET //DEE DEE BRIDGEWATER & THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND18 mai LOUIS MARTINEZ 6TET // MARCUS MILLER19 mai BROOKLYN FUNK ESSENTIALS // KENNY GARRETT QUINTET20 mai ALFREDO RODRIGUEZ TRIO // MONTY ALEXANDER 6TETRéservations PMR : 06 86 40 70 29 JAZZ EN COMMINGES Votre billet est ici PARC DES EXPOSITIONS Saint-GAUDENS N.117 ROUTE DE MONTREJEAU Haute-Garonne

