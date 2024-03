Jazz en choeur Le cri du port Marseille 3e Arrondissement, lundi 25 mars 2024.

Jazz en choeur Le cri du port Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez « Jazz en choeur » pour le concert de restitution.

Concert de restitution de l’atelier Jazz en choeur.



L’atelier Jazz en choeur invite à ouvrir son oreille à l’harmonie jazz, ressentir le placement rythmique selon le tempo, jouer avec sa couleur vocale et faire sonner ensemble un répertoire choisi, alliant le groove et l’harmonie, au service d’une interprétation commune.



Dirigé par Caroline Tolla, chanteuse, percussionniste et auteure, qui entretient un rapport étroit avec l’art et les cultures du Jazz, du Brésil et de Méditerranée.

Caroline est aussi à l’initiative du groupe Maluca Beleza et de la Compagnie Enco de Botte.

Grâce à ses multiples compétences, elle développe une pédagogie visant à prendre conscience de son instrument (le corps), à développer son oreille et son confort vocal par des jeux simples de respiration, technique vocale et polyphonique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 12:15:00

fin : 2024-03-25

Le cri du port 8 Rue Du Pasteur Heuzé

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Jazz en choeur Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-07 par Ville de Marseille