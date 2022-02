Jazz en Chais : Marie Carrié Trio Monbazillac, 11 mars 2022, Monbazillac.

Jazz en Chais : Marie Carrié Trio Salle des fêtes Le bourg Monbazillac

2022-03-11 21:00:00 – 2022-03-11 Salle des fêtes Le bourg

Monbazillac Dordogne Monbazillac

14 14 EUR Dans le cadre du festival Jazz en Chais, retrouvez le tout premier concert de l’année à la salle des fêtes de Monbazillac avec Marie Carrié Trio. Le concert débute à 21h et est suivi d’une dégustation gratuite des vins de la cave de Monbazillac.

La voix envoûtante de Marie Carrié et ses interprétations très intimes des grands classiques des années 50 sont une pépite musicale à découvrir sans faute.



Ancrés au plus profond du jazz, les arrangements originaux du guitariste, Yann Pénichou sont taillés sur mesure pour ce combo d’exception. Avec le talentueux Alex Golino au saxophone ténor, nous goûterons le dialogue de trois complices qui se répondent en notes savoureusement Jazz.

MARIE CARRIÉ, chant – Yann PÉNICHOU, guitare – Alex GOLINO, saxophone

Dans le cadre du festival Jazz en Chais, retrouvez le tout premier concert de l’année à la salle des fêtes de Monbazillac avec Marie Carrié Trio. Le concert débute à 21h et est suivi d’une dégustation gratuite des vins de la cave de Monbazillac.

La voix envoûtante de Marie Carrié et ses interprétations très intimes des grands classiques des années 50 sont une pépite musicale à découvrir sans faute.



Ancrés au plus profond du jazz, les arrangements originaux du guitariste, Yann Pénichou sont taillés sur mesure pour ce combo d’exception. Avec le talentueux Alex Golino au saxophone ténor, nous goûterons le dialogue de trois complices qui se répondent en notes savoureusement Jazz.

MARIE CARRIÉ, chant – Yann PÉNICHOU, guitare – Alex GOLINO, saxophone

Dans le cadre du festival Jazz en Chais, retrouvez le tout premier concert de l’année à la salle des fêtes de Monbazillac avec Marie Carrié Trio. Le concert débute à 21h et est suivi d’une dégustation gratuite des vins de la cave de Monbazillac.

La voix envoûtante de Marie Carrié et ses interprétations très intimes des grands classiques des années 50 sont une pépite musicale à découvrir sans faute.



Ancrés au plus profond du jazz, les arrangements originaux du guitariste, Yann Pénichou sont taillés sur mesure pour ce combo d’exception. Avec le talentueux Alex Golino au saxophone ténor, nous goûterons le dialogue de trois complices qui se répondent en notes savoureusement Jazz.

MARIE CARRIÉ, chant – Yann PÉNICHOU, guitare – Alex GOLINO, saxophone

Jazz Poupre

Salle des fêtes Le bourg Monbazillac

dernière mise à jour : 2022-02-21 par