Jazz en Chais March Mallow Quartet Conne-de-Labarde, jeudi 11 avril 2024.

Créé en 2018 dans la Sarthe, le groupe March Mallow s’est illustré en 2021 avec son premier album A journey in time qui nous embarquait dans un merveilleux voyage dans le temps, en nous replongeant dans l’atmosphère des clubs de jazz des années 40 et 50 avec la musique de Billie Holiday et de Nat King Cole.

La soirée commencera à 20h00 par une dégustation des vins du vignoble des Verdots, composé de 45 ha de vignes. 19 ha en cépages blancs, Sémillon, Sauvignon Blanc, Gris, Muscadelle. 26 ha en cépages rouges Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Malbec. Le concert débutera à 21h dans la cave souterraine de 600 m2.

Dégustation des vins à 20h00

Concert à 21h00 .

Vignobles Les Verdots

Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine resas.jp@gmail.com

