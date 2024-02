Jazz en Chais Jean-Luc Fabre Quartet Le bourg Monbazillac, vendredi 8 mars 2024.

Jazz en Chais Jean-Luc Fabre Quartet Le bourg Monbazillac Dordogne

Pour son premier Jazz en Chais 2024, Jazz Pourpre a le plaisir d’accueillir au Château de Monbazillac un enfant du pays ou presque, puisque Jean-Luc Fabre est né en Lot-et-Garonne et qu’il vient d’y revenir après 25 ans passés dans le Béarn. C’est de là qu’il a mené sa carrière de musicien accompagnateur dans des formations diverses et variées. D’abord à la trompette puis, par goût, à la contrebasse.

Son temps, il le partage entre la musique et les longues courses dans les montagnes d’Aspe et d’Ossau, qui vont nourrir sa réflexion et son inspiration pour ses créations et compositions personnelles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 21:00:00

fin : 2024-03-08

Le bourg Château de Monbazillac

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine resas.jp@gmail.com

