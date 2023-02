Jazz en Chais : Francis Bourrec Quartet, 3 mars 2023, Monbazillac Monbazillac.

Jazz en Chais : Francis Bourrec Quartet

Château de Monbazillac Monbazillac Dordogne

2023-03-03 – 2023-03-03

Monbazillac

Dordogne

Monbazillac

18 EUR Dans le cadre du festival Jazz en Chais, retrouvez le tout premier concert de l’année au Château de de Monbazillac avec Francis Bourrec Quartet. Le concert débute à 21h et est suivi d’une dégustation gratuite des vins de la cave de Monbazillac.

Avec Francis Bourrec Quartet, nous aurons le privilège de découvrir le tout nouveau répertoire de ce saxophoniste de stature internationale, une inspiration Post-Covid, car comme pour beaucoup d’artistes, cette pause a déclenché une réflexion sur ses choix artistiques. Rien ne sera plus exactement comme avant. C’est la mélodie et le Groove qui seront désormais son credo, ainsi il transpose pour sax alto des œuvres écrites pour sax ténor, comme celles de John Coltrane.

+33 6 02 64 79 27

Jazz Pourpre

Monbazillac

