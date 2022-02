Jazz en Chais : concert Les Ânes de Palinkov + marché gourmand Creysse, 2 septembre 2022, Creysse.

Jazz en Chais : concert Les Ânes de Palinkov + marché gourmand Château de Tiregand 118 route de Sainte-Alvère Creysse

2022-09-02 19:00:00 – 2022-09-02 Château de Tiregand 118 route de Sainte-Alvère

Creysse Dordogne Creysse

18 18 EUR Cette formation mixte de façon festive et timbrée les musiques bulgares , roumaines, tziganes avec des compositions originales, enracinées dans les Balkans. Tantôt bal explosif et plein d’humour, tantôt groupe de rock d’humeur déjantée, Les Ânes de Palinkov sont soudés par une rythmique rutilante, des mélodistes inspirés et avant tout une bande d’improvisateurs sans limite.

Un marché gourmand se tiendra à 19h à l’occasion de cet événement. Puis une dégustation à 20h et le concert à 21h.

