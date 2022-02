Jazz en Chais : concert de Mama Shakers Pomport Pomport Catégories d’évènement: Dordogne

Pomport

Jazz en Chais : concert de Mama Shakers
2022-06-17
Château Lasdesvignes
Pomport

2022-06-17 19:00:00 – 2022-06-17

Pomport Dordogne Pomport 14 14 EUR Emmené par la très charismatique Angela Strandberg, Mama Shakers explore tour à tour le swing fou de la New Orleans, la country profonde du Tennessee ou le vieux blues de Memphis. Un show fougueux qui nous chargera d’une bonne dose d’énergie positive.

Angela Strandberg (chant, trompette, dashboard), Hugo Proy (clarinette), William Öhlund (banjo), Baptiste Hec (guitare), Tristan Loriaut (contrebasse).

Soirée en plein air avec un dîner à 19h, une dégustation à 20h et le concert à 21h. ©Pixabay

Château Lasdesvignes Pomport

