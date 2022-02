Jazz en Chais : concert de Guillaume Nouaux Trio Monestier Monestier Catégories d’évènement: Dordogne

Monestier

Jazz en Chais : concert de Guillaume Nouaux Trio Monestier, 4 novembre 2022, Monestier. Jazz en Chais : concert de Guillaume Nouaux Trio Lieu dit Le Vigier Château des Vigiers Monestier

2022-11-04 19:00:00 – 2022-11-04 Lieu dit Le Vigier Château des Vigiers

Monestier Dordogne Monestier 14 14 EUR Batteur incontournable des scènes de jazz en Europe et auteur d’ouvrages de référence sur la batterie jazz, guillaume Nouaux présente un répertoire ancré dans la tradition du jazz des origines (ragtime, blues, swing, airs populaires de La nouvelle Orléans), dans la forme mythique du trio clarinette – piano -batterie.

FORMULE VIGIERS : repas à 19h + dégustation à 20h + concert à 21h

Possibilité également du concert seul + dégustation à partir de 20h. Batteur incontournable des scènes de jazz en Europe et auteur d’ouvrages de référence sur la batterie jazz, guillaume Nouaux présente un répertoire ancré dans la tradition du jazz des origines (ragtime, blues, swing, airs populaires de La nouvelle Orléans), dans la forme mythique du trio clarinette – piano -batterie.

FORMULE VIGIERS : repas à 19h + dégustation à 20h + concert à 21h

Possibilité également du concert seul + dégustation à partir de 20h. Batteur incontournable des scènes de jazz en Europe et auteur d’ouvrages de référence sur la batterie jazz, guillaume Nouaux présente un répertoire ancré dans la tradition du jazz des origines (ragtime, blues, swing, airs populaires de La nouvelle Orléans), dans la forme mythique du trio clarinette – piano -batterie.

FORMULE VIGIERS : repas à 19h + dégustation à 20h + concert à 21h

Possibilité également du concert seul + dégustation à partir de 20h. Lieu dit Le Vigier Château des Vigiers Monestier

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Monestier Autres Lieu Monestier Adresse Lieu dit Le Vigier Château des Vigiers Ville Monestier lieuville Lieu dit Le Vigier Château des Vigiers Monestier Departement Dordogne

Monestier Monestier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monestier/

Jazz en Chais : concert de Guillaume Nouaux Trio Monestier 2022-11-04 was last modified: by Jazz en Chais : concert de Guillaume Nouaux Trio Monestier Monestier 4 novembre 2022 Dordogne Monestier

Monestier Dordogne