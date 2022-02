Jazz en Chais : concert de Claribol Stompers Conne-de-Labarde Conne-de-Labarde Catégories d’évènement: Conne-de-Labarde

Conne-de-Labarde Dordogne Conne-de-Labarde 14 14 EUR Le clarinettiste Denis Girault, avec son groupe ” Claribol Stompers “, revisite l’époque du swing et du gypsy jazz, inventé par Django Reinhardt avec le premier Quintet du Hot Club de France . Si vous résistez à l’envie de danser, vous ne pourrez pas vous empêcher de taper du pied !

Denis Girault (clarinette), Geoffroy Boizard (guitare), Ludovic Langlade (guitare), Nicolas Dubouchet (contrebasse), Yann vicaire (batterie).

Dégustation au vignoble à 20h puis concert à 21h.

