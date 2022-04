Jazz en Boignard Saulieu, 13 mai 2022, Saulieu.

Jazz en Boignard Rue de Boignard Lavoir de Boignard Saulieu

2022-05-13 – 2022-05-14 Rue de Boignard Lavoir de Boignard

Saulieu Côte-d’Or

EUR 8 KRAZY KAPERS

– ” Deux pavillons, dix cordes, trois pistons, une coulisse et un archet… Mais qu’est-ce donc ? – Ce sont les Krazy Kapers pardi ! “

Inspire´s des magnifiques formations co-dirige´es par le cornettiste Bobby Hackett et le tromboniste Vic Dickenson, les Krazy Kapers mettent les petits pavillons dans les grands et swinguent sans retenue, sans anche ni batterie.

Ces quatre compe`res font briller cuivres et cordes et s’appuient sur un ambitieux re´pertoire qui met a` l’honneur Duke Ellington, Sidney Bechet, Jimmie Noone, Bill Coleman ou encore Benny Carter.

Loin de s’arre^ter a` une esthe´tique de´termine´e, l’ide´e ici est avant tout de s’approprier certaines des plus belles compositions du jazz classique, a` travers cette atypique et ambitieuse formation.

Quand premier piston et meilleure coulisse se tirent la bourre, se tutoient, se charrient et se comple`tent, alimente´es par une rythmique sans faille ni complexe, voici les Krazy Kapers !

Line Up :

Benoi^t de Flamesnil – Trombone

Je´ro^me Etcheberry – Trompette

Fe´lix Hunot – Guitare

Raphae¨l Dever – Contrebasse

KRAZY KAPERS

– ” Deux pavillons, dix cordes, trois pistons, une coulisse et un archet… Mais qu’est-ce donc ? – Ce sont les Krazy Kapers pardi ! “

Inspire´s des magnifiques formations co-dirige´es par le cornettiste Bobby Hackett et le tromboniste Vic Dickenson, les Krazy Kapers mettent les petits pavillons dans les grands et swinguent sans retenue, sans anche ni batterie.

Ces quatre compe`res font briller cuivres et cordes et s’appuient sur un ambitieux re´pertoire qui met a` l’honneur Duke Ellington, Sidney Bechet, Jimmie Noone, Bill Coleman ou encore Benny Carter.

Loin de s’arre^ter a` une esthe´tique de´termine´e, l’ide´e ici est avant tout de s’approprier certaines des plus belles compositions du jazz classique, a` travers cette atypique et ambitieuse formation.

Quand premier piston et meilleure coulisse se tirent la bourre, se tutoient, se charrient et se comple`tent, alimente´es par une rythmique sans faille ni complexe, voici les Krazy Kapers !

Line Up :

Benoi^t de Flamesnil – Trombone

Je´ro^me Etcheberry – Trompette

Fe´lix Hunot – Guitare

Raphae¨l Dever – Contrebasse

Rue de Boignard Lavoir de Boignard Saulieu

dernière mise à jour : 2022-03-29 par