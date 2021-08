Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône, Sausset-les-Pins Jazz en Bleu Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Jazz en Bleu Sausset-les-Pins, 18 septembre 2021, Sausset-les-Pins. Jazz en Bleu 2021-09-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-18 00:00:00 00:00:00 CD 49 Route de la Couronne Anse du Petit Nid

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône le jazz manouche est un style musical nommé également jazz gitan ou swing manouche représentant un mélange de jazz, de musiques … Pré concert à 20h avec l’association musicale de Sausset, suivi de Jazz Manouche. le jazz manouche est un style musical nommé également jazz gitan ou swing manouche représentant un mélange de jazz, de musiques … dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Sausset-les-Pins Autres Lieu Sausset-les-Pins Adresse CD 49 Route de la Couronne Anse du Petit Nid Ville Sausset-les-Pins