Monségur Gironde 0 0 EUR Après avoir écouté les classes Jazz du collège de Monségur, découvrez Vincent Bourgeyx, Pianiste aillant fait ses classes aux Etats-Unis à la Berklee College of Music de Boston.

Homme de talent et finaliste 2017 du prestigieux prix Django Reinhardt de l’Académie de Jazz, il vous ferra vibrer en faisant danser ses notes, avec une technique pointue un grand enthousiasme. Après avoir écouté les classes Jazz du collège de Monségur, découvrez Vincent Bourgeyx, Pianiste aillant fait ses classes aux Etats-Unis à la Berklee College of Music de Boston.

