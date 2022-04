JAZZ EN BALADE avec les “Clopin-Clopant” Roquebrune, 23 avril 2022, Roquebrune.

JAZZ EN BALADE avec les “Clopin-Clopant” Roquebrune

2022-04-23 – 2022-04-23

Roquebrune Gironde

8 EUR Un concert des « Clopin-Clopant » surnommés les infatigables du swing précédé dans l’après midi d’ateliers de danse swing animés par Sébastien et Mélanie RASCH : Lindy Hop et Balboa avec l’association bordelaise “TAP SWING “.

Venez partager ce moment de folie et de danse en amoureux ,en famille ou entre amis !

Une soirée pour les amateurs de swing, danseurs de Lindy Hop ou non !

+33 5 56 61 82 91

Roquebrune

dernière mise à jour : 2022-04-16 par OT de l’Entre-deux-Mers