Yvré-l'Évêque Yvré-l'Évêque Sarthe, Yvré-l'Évêque JAZZ & DINNER Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

Yvré-l'Évêque

JAZZ & DINNER Yvré-l’Évêque, 16 septembre 2021, Yvré-l'Évêque. JAZZ & DINNER 2021-09-16 19:00:00 – 2021-09-16 21:00:00 lieu dit le verger Arche de la Nature Domaine de l’Epau

Yvré-l’Évêque Sarthe Yvré-l’Évêque Basés au Mans, Sylvain Couedel et Valérie Arethuse ont déjà une solide expérience au sein de formations inspirées du gospel, du jazz, de la soul, du folk et du blues ! Avec la création «Smiling Blues», les deux musiciens veulent partager leur passion pour cette musique, née aux Etats-Unis autour du delta du fleuve Mississipi, dont les origines remontent aux «worksongs», ces chants qui servaient à redonner courage aux esclaves. Le blues, né au début du 20e siècle, a une influence évidente sur la musique actuelle et inspire les musiciens d’aujourd’hui au niveau international. «Smiling Blues» est un voyage musical partant des racines du blues pour aller aux musiques d’aujourd’hui, de Son House à Robert Johnson, d’Etta James à Nina Simone jusqu’à Prince… Une invitation à partager « en live » des chansons d’artistes légendaires qui ont pu grâce au blues exprimer librement leurs vies parfois rudes faites d’échecs et de victoires. Valérie Arethuse – voix, percussions Sylvain Couedel – voix, guitare Jazz & Dinner : soirée dinner concert Jazz au Domaine de l’Epau à Yvré l’Evêque ! +33 2 43 27 20 00 Basés au Mans, Sylvain Couedel et Valérie Arethuse ont déjà une solide expérience au sein de formations inspirées du gospel, du jazz, de la soul, du folk et du blues ! Avec la création «Smiling Blues», les deux musiciens veulent partager leur passion pour cette musique, née aux Etats-Unis autour du delta du fleuve Mississipi, dont les origines remontent aux «worksongs», ces chants qui servaient à redonner courage aux esclaves. Le blues, né au début du 20e siècle, a une influence évidente sur la musique actuelle et inspire les musiciens d’aujourd’hui au niveau international. «Smiling Blues» est un voyage musical partant des racines du blues pour aller aux musiques d’aujourd’hui, de Son House à Robert Johnson, d’Etta James à Nina Simone jusqu’à Prince… Une invitation à partager « en live » des chansons d’artistes légendaires qui ont pu grâce au blues exprimer librement leurs vies parfois rudes faites d’échecs et de victoires. Valérie Arethuse – voix, percussions Sylvain Couedel – voix, guitare dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Yvré-l'Évêque Autres Lieu Yvré-l'Évêque Adresse lieu dit le verger Arche de la Nature Domaine de l'Epau Ville Yvré-l'Évêque lieuville 48.02544#0.28603