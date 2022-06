Jazz des 5 continents – Benjamin Faugloire et French 79 : SOFA Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: 13520

Les Baux-de-Provence

Jazz des 5 continents – Benjamin Faugloire et French 79 : SOFA Les Baux-de-Provence
2022-07-30

2022-07-30 – 2022-07-30

Les Baux-de-Provence 13520 Le festival Jazz des 5 continents propose, aux côtés des artistes de la scène mondiale se produisant dans la Cité phocéenne, une programmation du haut niveau dans une quinzaine de villes et villages du département.



Sur l’Esplanade du Château des Baux-de-Provence French 79 & Benjamin Faugloire présenteront SOFA, une création mêlant la musique électronique et le piano jazz. Le festival Jazz des 5 continents propose une soirée dans le cadre des Capitales Départementales de la Culture, avec le soutien du Département des BduR et la ville des Baux-de-Provence. SOFA Le festival Jazz des 5 continents propose, aux côtés des artistes de la scène mondiale se produisant dans la Cité phocéenne, une programmation du haut niveau dans une quinzaine de villes et villages du département.



