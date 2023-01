Jazz de mars La Loupe La Loupe Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

LA LOUPE

Jazz de mars La Loupe, 11 mars 2023, La Loupe

2023-03-11 20:30:00

Jazz de Mars arrive à La Loupe !! Retrouvez le groupe Zakouska, quatuor ou quartet ? Les deux bien sûr, pour célébrer la méditerranée et ses musiques en dialogue. Un projet tonique qui respire le grand large. bibliotheque@ville-la-loupe.com +33 2 37 29 94 37 https://www.biblio-la-loupe.fr/

La Loupe

