Jazz de mars – afrosoulxperience – la ferté vidame La Ferté-Vidame, 3 octobre 2021, La Ferté-Vidame.

Jazz de mars – afrosoulxperience – la ferté vidame 2021-10-03 16:00:00 – 2021-10-03 18:00:00

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir La Ferté-Vidame

12 12 EUR Mélangeant les influences Jazz, R & B, les musiques urbaines avec de nouvelles sonorités, ces manipulations et modulations des codes du hip- hop ouvrent à des expérimentations rythmiques autant qu’harmoniques et à une hybridité néo-soul.

Un rapprochement et effacement des genres donne lieu à une interaction subtile tout en assimilant la science du sample à la funk, la soul et le spectre du jazz. AFROSOULXPERIENCE EST NÉ DE LA COLLABORATION DE HABIBISME PROFETE, ERIC PAILHÉ ET DE JEAN-VICTOR DE BOER RESPECTIVEMENT AUX PLATINES, SAXOPHONE ET BATTERIE. Pass demandé

jazz de mars

