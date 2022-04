Jazz de la Méditerranée Nice Nice Catégories d’évènement: 06300

Jazz de la Méditerranée Nice, 7 mai 2022, Nice. Jazz de la Méditerranée Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix Nice

2022-05-07 – 2022-05-29 Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix

Nice 06300 EUR 12 15.3 Compositeur : Jean-Louis Ruf. Accordéon : Frédéric Viale. Violon : Sergio Caputo. Batterie : Pascal Reva. Mandoloncelle : Jean-Louis Ruf-Costanzo. Sonorisation : Lucien Massucco.

Production : Compagnie PulsArts. theatre.fgag@ville-nice.fr +33 4 92 00 78 50 http://www.theatre-francis-gag.org/ Théâtre Francis Gag 4 rue de la Croix Nice

