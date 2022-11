Jazz de demain – Élisa Lécuyer Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 03 janvier 2023

de 21h00 à 23h59

Tarif web : 16 EUR Tarif sur place : 20 EUR Tarif réduit (web) : 10 EUR

Une chanteuse franco-vénézuélienne à l’univers métissé prend place au Baiser Salé… Venez découvrir Elisa Lecuyer ! Née d’un père français et d’une mère vénézuélienne, Élisa Lécuyer est une jeune chanteuse à l’univers métissé. Du jazz à la salsa, en passant par la bossa nova, la chanson française, la pop et la comédie musicale, elle collectionne avant tout les chansons qui racontent des histoires. La musicalité au service des paroles, Élisa est une véritable conteuse de mélodies ! Avec son Latin 4tet, elle redécouvre le répertoire de l’Amérique latine de son enfance, dont les airs l’ont façonnée. Accompagnée au piano de son père, Laurent Lécuyer, français ayant vécu de longues années à Caracas, et les vénézuéliens Manuel Alejandro Sánchez à la contrebasse et Rafael Mejías aux percussions, ils vous embarquent pour une traversée vers des horizons ensoleillés. Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux ! Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-elisa-l-cuyer1

