Clélya Abraham est la pianiste de jazz aux influences caribéennes à suivre absolument ! #JazzDeDemain

Clélya Abraham + Guests Clélya Abraham est la pianiste de jazz aux influences caribéennes à suivre absolument ! Très tôt, elle développe une passion pour la composition et le piano. Elle se tourne vers le Jazz, la Nu Soul et les Musiques du Monde, des styles dans lesquels elle s’épanouit grâce à la liberté donnée par l’improvisation. Après de nombreuses rencontres, sa résidence #JazzDeDemain au Baiser Salé Jazz-Club depuis 2018 et le projet familial « Abraham Réunion » salué par la critique, la jeune pianiste est au début d’une carrière en pleine expansion. Elle profite d’une nouvelle année de résidence pour développer de nouveaux projets, affirmer son style, explorer et partager de nouvelles expériences musicales et humaines ! #SoyezCurieux Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

