Jazz dans les prés invite Wati Sera Le Tronquay, vendredi 5 avril 2024.

Jazz dans les prés invite Wati Sera Le Tronquay Calvados

Jazz dans les prés est un espace de rencontres, initiateur de liens avec le public, mais aussi créateur d’espace pour les artistes. C’est ainsi que le week-end dédié à Strange O’clock en 2023 a vu la naissance d’un nouveau projet musical unique et voyageur Wati Sera.

Quand le blues du delta rencontre la musique mandingue, quand la calebasse et le chant se frottent à la basse puissante, quand les riffs hypnotiques de guitare s’engouffrent dans les percussions, se déploie un univers à la fois familier et unique.

Autres informations Le monde offre un peu de répit et nous montre ses promesses… celles d’un monde où les cultures se regardent et se comprennent, s’enrichissant chacune de s’être frottées à l’autre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 21:00:00

fin : 2024-04-05

salle des fêtes du Tronquay

Le Tronquay 14490 Calvados Normandie valentin.quiedeville@isigny-omaha-intercom.fr

