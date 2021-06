« Jazz dans les prés » invite Vincent Bucher Torigny-les-Villes, 13 juin 2021-13 juin 2021, Torigny-les-Villes.

« Jazz dans les prés » invite Vincent Bucher 2021-06-13 17:00:00 – 2021-06-13 Le bourg Giéville

Torigny-les-Villes 50160 Torigny-les-Villes

Dans le cadre du festival « Jazz dans les prés », rendez-vous le 13 juin prochain à la salle polyvalente de Giéville (Torigny-les-Villes) pour un concert exceptionnel de l’artiste Vincent Bucher.

« Vincent Bucher et un explorateur. Il commence à 16 ans par jouer dans la rue et le métro parisien, de cet harmonica émancipateur. Remarqué par Sugar Blue qui l’encourage et l’initie à la scène, Vincent écume le circuit des clubs et de concerts. Le voila déjà auprès des grands noms du blues : Louisiana Red, Jimmy Johnson, Sonny Rhodes, Eddie C. Campbell… Et le scène française n’est pas négligée : Bill Deraime, Patrick Verbecke et Charlélie Couture font appel à son talent.

De nombreux voyages aux USA l’amèneront à fréquenter les circuits Blues à Chicago, San Fransisco et Memphis, lui donnant ainsi l’occasion de se frotter aux ténors du genre. Mais le monde est vaste et l’harmonica plus libre qu’on ne l’imagine lorsqu’il est entre de bonnes mains.

Comme un retour aux sources, Vincent Bucher explore le fils tendus entre les musiques et les cultures en compagnie du musicien franco-malgache Tao Ravao, du légendaire chanteur et guitariste malien Traoré et de bien d’autres artistes encore auprès desquels il fait résonner sa musicalité et son ouverture d’esprit. »

Le spectacle sera joué dans le respect des règles sanitaires.

Pensez à réserver.

jazzdanslespres@gmail.com +33 6 18 05 40 21

