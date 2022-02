Jazz dans le jardin du Crapaud à trois Pattes Le crapaud à trois pattes Lucy Catégories d’évènement: Lucy

### Concert de Jazz : “Alexandre RASSE – Frédéric VAAS” Un Piano et un Trombone, espiègles et complices, qui cheminent et improvisent sur les sentiers populaires des grands standards du Jazz. [[https://alexandrerasse.fr](https://alexandrerasse.fr)](https://alexandrerasse.fr)

7€ (Visite du jardin), gratuit < 12 ans - Le chapeau pour les artistes

