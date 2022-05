Jazz dans le Bocage – Khalil Chahine + Théo Ceccaldi Tronget Tronget Catégories d’évènement: Allier

Tronget

Jazz dans le Bocage – Khalil Chahine + Théo Ceccaldi Tronget, 26 mai 2022, Tronget. Jazz dans le Bocage – Khalil Chahine + Théo Ceccaldi Salle des Riats Rue des Riats Tronget

2022-05-26 20:15:00 20:15:00 – 2022-05-26 21:45:00 21:45:00 Salle des Riats Rue des Riats

Tronget Allier Tronget EUR Pour vous régaler de musique et d’émotions, Jazz dans le Bocage vous attend du 20 au 28 mai ! contact@jazzdanslebocage.com +33 7 52 02 88 14 http://www.jazzdanslebocage.com/ Salle des Riats Rue des Riats Tronget

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Office de tourisme du Bocage bourbonnais

Détails Catégories d’évènement: Allier, Tronget Autres Lieu Tronget Adresse Salle des Riats Rue des Riats Ville Tronget lieuville Salle des Riats Rue des Riats Tronget Departement Allier

Tronget Tronget Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tronget/

Jazz dans le Bocage – Khalil Chahine + Théo Ceccaldi Tronget 2022-05-26 was last modified: by Jazz dans le Bocage – Khalil Chahine + Théo Ceccaldi Tronget Tronget 26 mai 2022 Allier Tronget

Tronget Allier