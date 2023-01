Jazz dans la ville présente Gigstreet studio Montélimar Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar

Jazz dans la ville présente Gigstreet studio Montélimar, 5 février 2023, Montélimar . Jazz dans la ville présente Gigstreet studio 2 rue des Cathelins Espace st Martin Montélimar Drôme Espace st Martin 2 rue des Cathelins

2023-02-05 15:30:00 15:30:00 – 2023-02-05

Espace st Martin 2 rue des Cathelins

Montélimar

Drôme Le jazz club offre un concert du groupe Gigstreet studio, duo d’artistes venus de la Nouvelle Orléans et de La Louisiane. +33 6 59 99 59 72 Espace st Martin 2 rue des Cathelins Montélimar

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Montélimar Drôme Espace st Martin 2 rue des Cathelins Ville Montélimar lieuville Espace st Martin 2 rue des Cathelins Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Jazz dans la ville présente Gigstreet studio Montélimar 2023-02-05 was last modified: by Jazz dans la ville présente Gigstreet studio Montélimar Montélimar 5 février 2023 2 rue des Cathelins Espace st Martin Montélimar Drôme Drôme Montélimar

Montélimar Drôme