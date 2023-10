Rija RANDRIANIVOSOA et Dina MIALINELINA en Duo à Sommières (30) JAZZ CORNER CAFÉ Sommières, 14 octobre 2023, Sommières.

Rija RANDRIANIVOSOA et Dina MIALINELINA en Duo à Sommières (30) Samedi 14 octobre, 21h00 JAZZ CORNER CAFÉ Entre simple: 20€ (1 boisson incluse) /

Buffet: 20€ (en sus et sur réservation)

En duo, la chanteuse Dina Mialinelina montre une de ses facettes et dévoile encore plus ses talents. Il y a la voix, la puissance, les nuances originales qu’elle explore souverainement. Et l’ investissement très personnel qu’elle met dans chaque mot, mis en valeur par le jeu à la fois frugal et empathique du guitariste Rija Randrianivosoa. L’improvisation permanente proposée par ce duo est un vrai dialogue avec une émotion palpable, à couper le souffle.

–

Un concert anoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

JAZZ CORNER CAFÉ 27 place de la Libération 30250 Sommières Sommières 30250 Gard Occitanie 04 66 35 42 83 https://www.facebook.com/JazzCornerCafe/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 35 42 83 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@jazzcornercafe.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/219084580996988 »}] Disquaire, Jazz Club, Concerts, Animations, Privatisations, Expositions, …

Concerts LIVE, CDs, Vinyles, Photographies originales, posters, magazines, documentations diverses…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T21:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00

2023-10-14T21:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:00:00+02:00