du lundi 11 avril au jeudi 14 avril à Cité de la musique et de la danse

Son jazz à la fois technique et chorégraphique d’une précision allie l’énergie du jazz à la qualité gestuelle de la danse contemporaine, avec un fort rapport à la musique à travers des influences diverses (classique, jazz, contemporain, etc.). Si vous hésitez parce que techniquement… venez ! et vous vivrez durant cette semaine le plaisir de découvrir une danse accessible et une grande personnalité.

Tarif plein : 70 € Tarif réduit : 65 €

Chaque année, pour le plaisir de tous, Bruno Agati, danseur chorégraphe et directeur artistique de la Cie Mixity, revient au CIRA. Cité de la musique et de la danse 1 place Dauphine, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T18:15:00 2022-04-11T19:45:00;2022-04-12T18:15:00 2022-04-12T19:45:00;2022-04-13T18:15:00 2022-04-13T19:45:00;2022-04-14T18:15:00 2022-04-14T19:45:00

