Jazz Conte – Caverne aux histoires 2022 Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Jazz Conte – Caverne aux histoires 2022 Dijon, 26 décembre 2022, Dijon . Jazz Conte – Caverne aux histoires 2022 8 Rue de la Chouette Hôtel de Vogüé Dijon Côte-d’Or Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette

2022-12-26 – 2022-12-30

Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette

Dijon

Côte-d’Or Du 26 au 30 décembre, à l’Hôtel de Vogüé à Dijon, du jazz et du conte. Lundi 26 et mardi 27 décembre :

• 15h30 « Contes lumineux », pour enfants à partir de 3 ans

• 17h « Conte & Jazz », tout public à partir de 10 ans

• 18h30 « Jazz Concert piano solo » Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30

• 16h « Conte & Violon », tout public à partir de 6 ans

• 18h30 « Jazz Concert Quartet »

• 20h « Jazz Concert Quartet » Renseignements et réservations : cie.contes@free.fr / 07 83 45 17 73 cie.contes@free.fr Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette Dijon

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Dijon Côte-d'Or Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette Ville Dijon lieuville Hôtel de Vogüé 8 Rue de la Chouette Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Jazz Conte – Caverne aux histoires 2022 Dijon 2022-12-26 was last modified: by Jazz Conte – Caverne aux histoires 2022 Dijon Dijon 26 décembre 2022 8 Rue de la Chouette Hôtel de Vogüé Dijon Côte-d'Or Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or