JAZZ CONILHAC – SOIRÉE CABARET LADY SCOTT QUINTET Conilhac-Corbières, 30 octobre 2021, Conilhac-Corbières.

Soirée Cabaret – Lady Scott Quintet.

1ère parite : L’affaire à swing

LADY SCOTT se joue de la sobriété du jazz : avec une voix aux accents rétros, tantôt suave et tantôt rugissante, la pétillante Jazz Lady se met en scène pour faire revivre toute une époque! Sur scène, l’é- crin subtil du quintet guitare – contrebasse – piano – saxophone – washboard, souligne avec justesse la voix de la Lady, en toute simplicité.

Entre 2011 et 2014, Lady Scott enregistre ses deux premiers albums «My Oldies» et «My Sweeties» rassemblant des standards du jazz qui l’ont bercée et ont façonné sa voix, avecune relecture facétieuse et décalée des plus grandes chansons du répertoire old jazz.

En 2015, après 4 années sur scène et sur les routes, en duo avec le guitariste multi- instrumentiste Sylvain Briat, Lady Scott prend le parti d’ouvrir le champ des possibles avec la volonté de s’entourer d’une véritable «Team Swing» : naît alors une formule plus acous- tique qui fait une meilleure place au washboard et à la voix, et doublée de chœurs mascu- lins. D’abord en trio, puis en quartet, et désormais déclinée jusqu’à l’octet, l’aventure se poursuit, à la recherche d’un son plus organique, plus subtil et raffiné, foncièrement jazz.

LADY SCOTT prépare aujourd’hui un 3ème opus fait de compositions personnelles, dans une esthétique swing au son boisé et chaleureux: «Happy Mess».

