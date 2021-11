Conilhac-Corbières Conilhac-Corbières 11200, CONILHAC CORBIERES JAZZ CONILHAC – NOLA SPIRIT BIG BAND ET GEAD MULHERAN Conilhac-Corbières Conilhac-Corbières Catégories d’évènement: 11200

CONILHAC CORBIERES

JAZZ CONILHAC – NOLA SPIRIT BIG BAND ET GEAD MULHERAN Conilhac-Corbières, 27 novembre 2021, Conilhac-Corbières. JAZZ CONILHAC – NOLA SPIRIT BIG BAND ET GEAD MULHERAN Conilhac-Corbières

2021-11-27 20:45:00 – 2021-11-27

Conilhac-Corbières 11200 Conilhac-Corbières 115 115 EUR Trompettes

Dominique Rieux (Direction musicale) – Tony Amouroux – Cyril Latour

Trombones

Rémi Vidal – Michel Chalot – Olivier Lachurie

Sax

David Cayrou (Co Direction) – Christophe Mouly – Jean Michel Cabrol – Pascal Pezot

Batterie : André Neufert – Claviers : Thierry Ollé – Guitare : Florent Hortal – Basse : Julien Duthu

Danse : Angélique Larquet THE NOLA SPIRIT BIG BAND invite GEAD MULHERAN Complices au sein du fameux Big Band Brass depuis 20 ans, Dominique Rieux et David Cayrou, à travers cette collaboration, vous présentent ce tout nouveau spectacle qui célèbre la Nouvelle-Orléans d’aujourd’hui. Les talentueux musiciens du Big Band Brass incarnent ici le ‘’NOLA SPIRIT BIG BAND’’. Dominique et David vous proposent de retrouver sur scène l’esprit de cette musique qu’incarne aujourd hui Harry Connick Junior qui est incontestablement le plus grand ambassadeur de la Nouvelle Orleans. Le Nola Spirit Big Band vous invite à partager cette fabuleuse énergie au travers des arrangements et de compositions originales. Ils ont invité à se joindre dans cette aventure extraordinaire le chanteur Anglais Gead Mulheran et la merveilleuse danseuse et « Marshall de cérémonie », Angie Larquet. jazz@conilhac-corbieres.fr +33 4 68 27 71 99 Conilhac-Corbières

dernière mise à jour : 2021-10-28 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois

Détails Catégories d’évènement: 11200, CONILHAC CORBIERES Autres Lieu Conilhac-Corbières Adresse Ville Conilhac-Corbières lieuville Conilhac-Corbières