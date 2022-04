Jazz Colossus Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Jazz Colossus Les Disquaires, 5 avril 2022, Paris. Venez célébrer avec nous la sortie de l’Ep Mellow Afrodyte de Donna ‘La Mulatta’, (produit Par Fair’Son) accompagné sur scène par Simon Harel.

Date et horaire exacts : Le mardi 07 juin 2022

de 20h00 à 22h00

Le mardi 05 avril 2022

de 20h00 à 22h00

payant Accès concert : 5 EUR En deuxième partie de soirée Watsmyname nous fera l’honneur d’un Dj set hip hop des plus groovy. Biographie : Originaire de Paris la chanteuse auteure et interprète Donna ‘La Mulatta’ puise dans ses origines des inspirations diverses et offre un univers doux, profond, spirituel et positf. Influence : barbara mason, billie holiday, kate bush, bjork, the internet Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

