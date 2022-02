Jazz-clubs à la Java Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne 40 40 Le Blue Rhythm Band reprend les jazz-clubs, dans un nouvel écrin, le restaurant La Java et aura lieu les jeudis! Le tarif de la soirée musicale et du repas (apéritif, entrée, plat, dessert, boissons, café en sus).

40 € pour les non-adhérents.

Le Blue Rhythm Band reprend les jazz-clubs, dans un nouvel écrin, le restaurant La Java et aura lieu les jeudis! Le tarif de la soirée musicale et du repas (apéritif, entrée, plat, dessert, boissons, café en sus).

40 € pour les non-adhérents.

35 € pour les adhérents aux associations BRB/JACE Les réservations se feront uniquement par téléphone au 03.23.05 30 30 avec clôture des réservations le samedi soir précédant le jazz-club soit 4 jours avant la soirée du jeudi.(capacité d'accueil : 100 personnes max)

reservation@lajavarestaurant.fr +33 3 23 05 30 30 https://www.lajavarestaurant.fr/

La Java

Saint-Quentin

