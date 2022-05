JAZZ-CLUB : YOAN FERNANDEZ ET DANIEL MOREAU Sète Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète Hérault Yoan Fernandez à la guitare & Daniel Moreau au piano. La Brasserie Le Victor, 30 avenue Victor Hugo à Sète, vous propose plat du jour, plats à la carte, desserts et tout type de boissons : sodas, vin, alcools, cocktails…

Selon la météo, sur sa terrasse ou dans sa salle belle-époque.

