Jazz Club « En attendant Noël »

2022-12-11 15:30:00 15:30:00 – 2022-12-11 18:00:00 18:00:00

Drôme EUR 15 15 Concert Jazz traditionnel hommage à Louis Armstrong et Sidney Bechet jazzdanslaville@laposte.net +33 6 59 99 59 72 https://www.jazzdanslaville.com/ Salle St Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar

